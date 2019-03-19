Южноуральское правительство оспорит вердикт ФАС

Правительство Челябинской области в установленные законом сроки обратится в арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесенное ФАС России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», 18 марта ведомства озвучило резолютивную часть решения по делу о сговоре на аукционах по строительству и ремонту региональных дорог: установлено наличие двух антиконкурентных соглашений. «Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру», – заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. «Дорожные» споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая верховный суд, – прокомментировали в пресс-службе губернатора Челябинской области. – Все претензии ФАС были разбиты полностью.

Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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