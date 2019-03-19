Бюджет Челябинска вновь оплатит ремонт дорог, отремонтированных год назад

Дороги, отремонтированные в Челябинске в прошлом году, уже приходят в негодность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского отделения Общероссийского народного фронта, эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направили в администрацию областного центра обращение с просьбой устранить дефекты на городских дорогах. Общественники обнаружили их на улицах Воровского, Красной и Энгельса, которые отремонтировали в прошлом году.

«Мы уже обращали внимание чиновников на то, что колодцы коммунальных сетей были закатаны в асфальт осенью прошлого года и предупреждали о рисках повреждения дорожного покрытия, когда к люкам будут искать подход коммунальщики. Сегодня мы увидели результат – покрытие дороги испорчено, люки оказались ниже уровня дороги, кромка будет продолжать рассыпаться от попадания в ямы колес автомашин. Это не может рассматриваться как гарантийный случай, а значит, вновь потребуются средства для проведения ремонта проезжей части, и мы увидим заключение новых контрактов, – прокомментировал эксперт проекта Олег Гудимов. – Мы продолжаем настаивать на персональной ответственности чиновников в данном вопросе, а также надеемся, что подрядчики и власти учтут ошибки дорожного ремонта в этом сезоне».

Проблема с дорогами, которые после ремонта быстро приходят в негодность, становится для Челябинской области системной, отмечают представители движения. Одной из основных причин эксперты считают отсутствие взаимодействия между дорожниками и коммунальщиками. Для обсуждения этого и других вопросов общественники пригласили представителей компании-подрядчика, однако сотрудники АО «Южуралмост» к мероприятию не присоединились.

Активисты составили перечень убитых дорог и направили его в органы исполнительной власти. «Особый акцент мы сделали на участки дорог, которые создают проблемы для маломобильных граждан. Одним из ярких примеров стал перекресток улиц Красноармейской и Карла Маркса. Огромная яма перекрыла доступ автомобилей к месту для инвалидов. Ее глубина превышает 15 сантиметров. Общественники держат подобные участки дорог на особом контроле, в течение весны планируется провести повторный мониторинг», – рассказал эксперт движения Антон Неверов.

На данный момент на интерактивной карте убитых дорог в Челябинской области отмечено 722 нуждающихся в ремонте участка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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