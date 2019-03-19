Должник-алиментщик потребовал забрать у экс-жены сына и полквартиры

Коркинец, накопивший алиментный долг, пытается убедить органы опеки, что он будет лучше воспитывать сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с октября 2018 года судебные приставы Коркинского отдела плотно опекают местного жителя, должника с алиментными обязательствами.

До этого времени мужчина был трудоустроен, алименты регулярно отчислялись из его заработной платы. Но затем он уволился, платежи прекратились, исполнительное производство было возобновлено. Мужчина убеждал приставов, что от выплат алиментов не отказывается, готов помогать прежней семье, хотя сам живет в съемной квартире, и у него подрастает ребенок в новом браке, но дальше слов дело не шло. Постоянного источника дохода у него не было, имущества тоже не числилось, в праве управления транспортным средством ограничить его было невозможно, поскольку таковым он не обладал.

В качестве подтверждения своих слов об оплате алиментов он принес одну расписку – за октябрь 2018 года, когда он передал экс-супруге 2,5 тысячи рублей, хотя в его случае расчет ежемесячного платежа основывается на сведениях Росстата о среднероссийской заработной плате и составляет порядка 9-10 тысяч рублей.

В феврале 2019 года он был привлечен к административной ответственности за неуплата средств на содержание ребенка, суд назначил ему 30 часов обязательных работ, а судебные приставы предупредили, что дальнейшее уклонение от исполнения должником алиментных обязательств станет основанием уже уголовного дела. Для исправления у мужчины, а у него накопилась задолженность в 40 тысяч рублей, есть всего лишь два месяца с момента привлечения к административной ответственности.

Тогда-то южноуралец и решил сделать ход конем: направил в органы опеки заявление с требованием передать ребенка на воспитание ему, а также забрать у жены половину квартиры, которую она, правда, купила еще до замужества. Заявление еще находится на рассмотрении, а судебные приставы ждут поступления в отдел исполнительного документа по обязательным работам, назначенным отцу-алиментщику. Отбывать наказание он будет на благоустройстве улиц и скверов города. Уклонение от обязательных работ может обернуться арестом до 15 суток или штрафом до 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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