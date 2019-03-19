В Челябинской области задержали банду браконьеров, вооруженную до зубов

В Челябинской области у подозреваемых в браконьерстве трех южноуральцев полицейские изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного дознанием отдела полиции по Каслинскому району по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота), оперативниками управления уголовного розыска регионального полицейского главка при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии проведены обыски по адресам жительства троих южноуральцев.

В ходе мероприятий полицейскими у челябинца и двоих жителей Каслинского района изъято 14 единиц огнестрельного оружия, порядка четырех тысяч патронов различного калибра, семь единиц холодного оружия, прицелы, тепловизор, арбалет с прицелом, снегоход и автомобиль. Изъятое вооружение хранилось в нарушение законодательства, на часть ружей у владельцев отсутствовали разрешительные документы. Также оперативники обнаружили около 300 килограммов мяса диких животных – косули, кабана и лося и две головы косули.

В настоящее время в отношении подозреваемых в незаконной охоте мужчин, 1951, 1973 и 1975 годов рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За браконьерство им грозит до двух лет лишения свободы. Изъятое в ходе обысков оружие направлено на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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