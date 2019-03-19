У молодой матери пытались отобрать новорожденного за то, что она сирота

В Магнитогорске молодую мать хотели лишить ребенка за то, что она сирота и инвалид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале марта 20-летняя Алена Антипина родила девочку. Новоявленная мать окончила школу-интернат для детей с замедленным психическим развитием. У Алены есть квартира, она получает пенсию, ее школьный куратор (интернат в течение 5 лет отлеживает судьбу выпускников) заявляет, что она вполне адекватна и может воспитать ребенка.

Однако молодой женщине в роддоме предложили отказаться от ребенка, сославшись на то, что инвалиду второй группы, не имеющей поддержки родителей, будет тяжело заботиться о дочери. Алена на предложение не согласилась, но малышку ей не отдали.

Оказалось, в роддом поступил «циркуляр» из органов опеки: «Администрацией города Магнитогорска в лице отдела опеки и попечительства готовится исковое заявление в суд об ограничении матери ребенка в родительских правах по состоянию здоровья. Просим до вынесения судебного решения ребенка матери не передавать», – цитирует «Комсомольская правда» письмо начальника отдела опеки и попечительства Натальи Юрченко главному врачу детского городской больницы №3 Магнитогорска Марине Шеметовой. Сама Алена утверждает, что к ней домой уже приходили с проверкой и не нашли ни одной причины для лишения родительских прав: в квартире есть детская кроватка, диван, холодильник, стиральная машина, коляска.

Отметим, что старшего брата Алены Сергея чиновники в свое время довели до тюрьмы: парню не выделили положенную по закону квартиру, и ему негде было жить. Сначала он перебивался на чердаке, но с наступлением холодов сам сдался в полицию, отобрав у прохожего кошелек. Но его отпустили. Тогда Сергей ограбил магазин и снова сдался в полицию. На этот раз план сработал: парня отправили в колонию на 5 лет. Через 3 года его хотели выпустить по УДО, но парню по-прежнему некуда было идти, поэтому пришлось уговаривать администрацию ходатайство об УДО отменить.

Он отсидел почти 4 года, пока ему не дали квартиру, и выбить для него жилье удалось только после того, как история стала достоянием общественности. Поэтому, когда его сестре не отдали новорожденного ребенка, Сергей сразу же обратился в прессу: «Это похоже на похищение новорожденного! Обратите внимание: из письма начальника опеки видно, что еще только готовится заявление в суд, и никакого решения нет. А ребенка уже забрали! Это пахнет уголовным делом».

Отметим, что у новорожденной девочки, кроме матери и дяди, есть отец, который живет вместе с Аленой, работает, получает пенсию и от ребенка не отказывается.

И опять сработал «фактор скандала»: после того история Алены появилась в прессе, ее вызвали в органы опеки и сообщили, что девочку отдадут, если у нее нет медицинских показаний для госпитализации. В роддоме выписку предварительно назначили на 22 марта.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.03.19

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