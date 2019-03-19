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Вторник, 19 марта 2019, 12:52 мск

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Южноуральцы выходят на митинг в поддержку арестованного главы

Жители южноуральского села готовы выйти на улицу, чтобы защитить своего главу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа жителей Гранитного сельского поселения Кизильского района собирает подписи под обращением к председателю областного парламента Владимиру Мякушу, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и прокурору региона Виталию Лопину, а также готовят акцию протеста в защиту главы села Игоря Киселева.

Игоря Киселева задержали 12 марта по подозрению в превышении должностных полномочий. Якобы, чиновник помог родственнику получить муниципальный земельный участок. Однако жители Гранитного уверены: кто-то просто очень хочет сместить главу с должности.

«В настоящее время земельный участок возвращен в муниципальную собственность. Таким образом, ущерба бюджету нанесено не было. Неужели правонарушение, которое ставится в вину главе Гранитного сельского поселения, настолько тяжкое, чтобы применять к нему меры пресечения, как к опасному преступнику? Мы уверены, что вся ситуация вокруг И.А. Киселева намеренно кем-то обостряется с целью сместить его с должности», – цитирует «Первый Кизильский» текст обращения.

Игорь Киселев возглавляет село с 2013 года. В сентябре прошлого года его переизбрали на второй срок. При этом за время руководства селом он многое сделал для односельчан. «В первый же год своей работы в должности главы поселения он создал МУП «ЖКХ Гранитное», которое добросовестно и успешно занимается ремонтом водопровода, очисткой дорог от снега, благоустройством улиц, – перечисляют жители Гранитного. – Благодаря активным действиям главы на улицах наших поселков раньше всех в Кизильском районе были смонтированы светодиодные светильники, собираемость арендной платы за землю, которую используют фермеры, – одна из самых высоких в районе. Восстановлен мемориал памяти участников Великой Отечественной войны в парке «Победы». Строительство открытого недавно в Гранитном модульного ФАПа проходило также при активном участии И.А. Киселева. И это далеко не все результаты его работы».

В планах главы было закончить дела, начатые во время первого срока: провести в Гранитный газ, открыть пожарную часть, сделать ремонт Дома культуры, решить проблему с водоснабжением, перечисляют сторонники Игоря Киселева. Однако кому-то эти планы, видимо, оказались неудобны, считают жители Гранитного.

«Мы намерены использовать все законные способы поддержки Игоря Анатольевича Киселева. Просим вас разобраться в ситуации, поддержать жителей Гранитного поселения и содействовать восстановлению справедливости», – заканчивают обращение представители инициативной группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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