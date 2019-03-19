В Челябинске самогонщики едва не спалили многоквартирный дом

В Челябинске самогонщики едва не спалили пятиэтажный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь вспыхнул сегодня ночью в Ленинском районе на улице Гагарина. Сообщение о пожаре поступило в начале второго ночи.

Прибывшие на вызов огнеборцы, увидели, что горит квартира на 4 этаже. Жителей подъезда эвакуировали. Любопытно, что хозяйке горящего помещения помощь не понадобилась: она выбежала на улицу сама.

Причиной возгорания стала разгерметизация работающего самогонного аппарата. Огонь уничтожил в квартире вещи, мебель и оконные рамы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.03.19

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