Замначальника южноуральского СИЗО организовал заключенному «курорт» за постройку дачи

Замначальника СИЗО в Челябинской области предстанет перед судом за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО №1 ГУФСИН России по Челябинской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, в течении 2015 года замначальника СИЗО обеспечил одному из заключенных послабления в режиме содержания: возможность пользования телефонной связью, интернетом, иметь неограниченное количество свиданий и т.д. В благодарность сотруднику ГУФСИН построили домик в поселке Пашнино-1, Красноармейского района. В общей сложности стоимость строительных работ превысила более 800 тысяч рублей.

Оперативное сопровождении по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», – сообщили в силовом ведомстве. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУФСИН России по Челябинской области об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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