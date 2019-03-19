В Челябинске иномарка сбила на тротуаре женщину с коляской

В Челябинске на проблемном перекрестке легковушка вылетела на женщину с детской коляской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 19 марта, в 13:34 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по видео, сначала на перекрестке столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Дацун». От удара «Тойоту» отбросило на тротуар, где в это время стояли несколько человек в ожидании разрешающего сигнала светофора. Автомобиль, сбив металлическое ограждение, пролетел мимо нескольких горожан и врезался в детскую коляску. Маму малыша от удара отбросило назад, а сама коляска оказалась под машиной, которая врезалась в столб.

«Мама и малыш были осмотрены врачами-травматологами и нейрохирургами. Проведены все необходимые обследования. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, госпитализация не требуется», – сообщили в пресс-службе ОКБ №3, куда доставили пострадавших.

Отметим, перекресток улиц Братьев Кашириных и Чайковского является одной из наиболее аварийных точек Челябинска. Особенно ситуация осложнилась после того, как в ходе «дорожной революции» улицу Братьев Кашириных расширили до 10 полос

Челябинск, Виктор Елисеев

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