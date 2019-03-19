А как же буренки? Челябинский депутат предложил Госдуме вернуть зимнее и летнее время

Депутат от Челябинской области внес в Госдуму законопроект о возврате сезонного времени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат-единоросс Андрей Барышев предложил коллегам подкорректировать федеральный закон «Об исчислении времени». Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Государственной Думы.

Челябинец предлагает вернуться к сезонному времени и ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа переводить стрелки часов на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа – на 1 час назад.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», – объясняет свою странную инициативу парламентарий.

Ссылаясь на анализ астрономических параметров, автор инициативы отмечает, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период – в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство, сетует г-н Барышев.

За поддержкой своей инициативы депутат-единоросс обращается не только к недавней истории СССР и постсоветской России, но и к традициям Древнего Египта и Древнего Рима.

Напомним, последняя реформа временного исчисления состоялась в России в 2014 году. Тогда президент России Владимир Путин отменил единственную запомнившуюся новацию своего предшественника (а ныне премьер-министра федерального правительства) Дмитрия Медведева. Г-н Медведев отменил в 2011 году «зимнее» время, объяснив это (так же, как и Андрей Барышев, кстати) заботой о здоровье россиян. Правда, президент России Медведев оказался даже более сердоболен, озаботившись еще и настроением буренок, крайне неблагополучно переживающих извечные скачки, связанные с переводом часовых стрелок осенью и весной.

Однако Владимир Путин заботу Дмитрия Медведева не оценил. И вернул Россию к «зимнему» времени. Но и к сезонному переводу часов нынешний президент отнесся весьма прохладно, а потому дальнейших переводов стрелок часов в России не происходило. Ходили слухи, что «путинская» реформа была проведена в рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 по футболу: чтобы болельщики и участники мундиаля совсем уж не потерялись в часовых поясах нашей необъятной Родины.

Так или иначе, но после 2014 года вопрос о переводе часов не поднимался. Почему на это пошел челябинец Андрей Барышев – загадка. Возможно, депутат просто решил напомнить о себе в преддверии выборов в Челябинскую городскую думу, куда контролирующий часть Металлургического и почти весь Курчатовский районы единоросс планирует провести своих людей.

На исключительно рекламный характер инициативы указывает то, что южноуралец даже не удосужился представить законопроект фракции «Единой России», членом которой является. И там уже заявили, что не имеют привычки поддерживать инициативы, не прошедшие предварительного обсуждения внутри фракции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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