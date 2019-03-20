В Челябинске не хватает денег на борьбу с незаконной торговлей

Управление по торговле и услугам администрации Челябинска поставило вопрос о расширении штата и приобретении специальной техники. В сегодняшнем составе чиновники не в состоянии бороться с незаконной торговлей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из основных задач управления – демонтаж временных нестационарных объектов. Речь идет о торговых киосках и павильонах, установленных без разрешения.

В 2018 году было демонтировано 507 таких объектов, на что управлению было выделено 7 млн 900 тысяч рублей. В этом году смету увеличили до 8 млн 100 тысяч рублей, а план по демонтажу – в 2 раза ( до 1 тысячи объектов).

«У нас нет вообще никакой техники и катастрофически не хватает людей», – жалуются чиновники.

Ситуация осложняется тем, что демонтированные киоски через некоторое время появляются в другом месте.

Челябинск, Светлана Намская

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