В центре Челябинска закроют движение до конца года

У известной гостиницы в центре Челябинска закроют движение до конца года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с 21 марта по 31 декабря будет прекращено движение транспорта в границах улиц Васенко и Карла Маркса на участке дороги от улицы Маркса до дома №153 по улице Труда (гостиница «Малахит»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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