Общественники: южноуральское минэкологии втрое уменьшило территорию нового нацпарка

Из проекта национального парка «Зигальга» исчезли площади, где ведут лесозаготовки и охотятся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения обратились в региональное министерство экологии, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой пересмотреть и доработать проект национального парка «Зигальга». Общественники требуют вернуть в границы нацпарка территории с хребтами Бакты и Сухих гор, которые были исключены из проекта по неизвестным причинам.

Изначально площадь национального парка должна была составить 123,6 тысячи гектаров. Но министерство экологии региона сократило ее до 45,62 тысячи гектаров. Из границ нового национального парка, где будут действовать особые ограничения хозяйственной деятельности, выпали две территории. Как стало известно общественникам, на этих двух участках сейчас осуществляют деятельность лесозаготавливающее предприятие и охотничье хозяйство «Иремель».

Напомним, в послании Федеральному собранию 20 февраля нынешнего года президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания нового национального парка на территории Челябинской области и подчеркнул, что на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) должен быть разрешен только экологический туризм, без какого-либо изъятия земель и рубок. Создание нацпарка «Зигальга» без включения в проект действующего памятника природы с учетом вышесказанного выглядит формальным подходом к исполнению поручения президента, считают активисты.

«Складывается впечатление, что в этом вопросе в приоритете вновь оказались исключительно интересы бизнеса, а не сохранение уникальной природы Южного Урала. Вместо полного запрета рубок и охоты на заповедной территории, где сосредоточено множество краснокнижных животных и растений, было принято решение просто вывести их за границы проекта. Теперь фактически хребет Сухих гор и вершина хребта Бакты, которая является памятником природы, не попадают под ограничения, действующие в нацпарках», – прокомментировал эксперт организации Виталий Вороной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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