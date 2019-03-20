На Урале дочь выгнала мать из дома ради подруги

Жительница южноуральского села только после вмешательства судебных приставов пустила мать в ее собственный дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, несколько лет назад пенсионерка из Сосновского района, руководствуясь самыми благими намерениями, переоформила дом, который принадлежал ей, на дочь. После этого и начались проблемы 70-летней женщины.

«Кровиночка» привела в дом подругу, которая быстро стала вести себя по-хозяйски. Пенсионерке это не понравилось, она не раз просила дочку урезонить новую жилицу, но после нескольких скандалов та заявила, что дом ее, и если матери что-то не нравится, она может идти куда хочет. А в один из дней, когда женщина со своим братом уехали на рынок, дочь поменяла замки и выставила мамины вещи на улицу.

Отвергнутую мать приютил ее брат, но пенсионерка не могла долго стеснять его семью, хоть там и относились к ней с пониманием и заботой. Суд удовлетворил иск женщины о вселении в дом, который она так опрометчиво подарила дочери, но и после этого та не спешила впускать родственницу в дом.

Судебные приставы Сосновского района, куда обратилась за помощью пенсионерка, неоднократно выезжали в село, где разгорелся семейный конфликт, но должница держала жесткую оборону: калитку не открывала, в дом не пускала, из дома сама не выходила.

В отношении женщины было вынесено постановление о принудительном приводе, но встречаться с судебными приставами она категорически отказалась, что стало основанием для привлечения ее к административной ответственности. Суд назначил ей штраф в размере одной тысячи рублей.

Чтобы встретиться с должницей, приставам пришлось выехать к ней на место работы. Ознакомив женщину с процессуальными документами, в том числе и с постановлением о взыскании исполнительского сбора, судебный пристав-исполнитель назначил срок вселения матери в дом. Но в указанный день судебное решение она не исполнила, что стало основанием для нового штрафа, на этот раз – в 1,5 тысячи рублей. Следом был назначен новый срок, но и его должница проигнорировала, что вновь привело ее к аналогичному штрафу.

Было очевидно, что добровольно женщина дверь своей матери не откроет, и дом придется вскрывать. Чтобы сообщить должнице дату принудительного вселения, которое будет сопряжено с вскрытием дверей, судебным приставам вновь пришлось инициировать принудительный привод, а для этого ранним утром прибыть к дому женщины. Без четверти семь она вышла из дома на работу, но попасть к началу смены ей не удалось: женщина была доставлена в отдел, где ей пришлось подписать ряд документов. На слова дочери, что мать не войдет в этот дом, ей был дан ответ, что вселение будет произведено, но уже принудительно в присутствии правоохранительных органов, МЧС, а саму должницу будут ждать новые штрафные санкции.

Назначив дату принудительного вселения, судебные приставы уже вели подготовку к выезду, но принудительно исполнять судебное решение не пришлось: в отдел позвонила взыскатель и сообщила, что дочь впустила ее и выдала ключи. Выехав на место и убедившись, что пенсионерка обрела жилье, судебные приставы окончили исполнительное производство фактическим исполнением, но предупредили дочь, что в случае противодействия праву ее матери проживать в собственном доме, производство будет возобновлено.

Исполнительский сбор уже перечислен путем обращения взыскания на заработную плату, штрафы – в общей сумме четыре тысячи рублей, в случае отказа от добровольного погашения будут также взысканы принудительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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