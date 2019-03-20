Челябинск встретил нового губернатора залпом из труб (ФОТО)

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер смог воочию убедиться в правильности озвученных им приоритетов: региональная столица встретила его удушливым смогом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ установились в Челябинске с 16 марта. Горожане жалуются, что ночью в городе стоял неприятный запах, а утром город накрыл странный «туман».

Алексей Текслер прилетел в город в 5 часов утра и не мог не заметить ни того, ни другого.

Показания датчиков утром 20 марта 2019

Фотография Елены Вахтиной

Вид из окна в Чурилово, фото Елизаветы Волковой

«Челябинск встречает нового губернатора залпом из труб!» – иронизируют горожане.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.03.19

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