Старинный дом в центре Челябинска вновь выставили на торги

Челябинский бизнесмен отказался от покупки старинного особняка, от которого остались только стены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, после победы на конкурсе за право приобретения нежилого здания – объекта культурного наследия «Дом купца Кузнецова» индивидуальный предприниматель в одностороннем порядке отказался от исполнения подписанного договора купли-продажи.

Напомним, дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Мерзляков. В течение года он должен был отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Но что-то пошло не так.

«Министерством имущества определены новые условия приватизации объекта. По согласованию с Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области покупателю необходимо выполнить работы по восстановлению объекта до 31 мая 2020 года», – сообщает пресс-служба минимущества.

В самое ближайшее время Челябинским областным фондом имущества будет объявлен срок подачи заявок и дата проведения самого конкурса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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