Приговор организатору бойни на фестивале «Торнадо» вступил в силу

Вступил в законную силу приговор суда в отношении последнего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале «Торнадо».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верховный Суд Российской Федерации 19 марта признал законным и обоснованным приговор Челябинского областного суда от 5 сентября прошлого года в отношении Александра Гиря.

Южноуралец признан виновным в организации массовых беспорядков, а также возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

«Установлено, что в августе 2010 года после случившегося конфликта Гирь организовал вооруженное нападение на посетителей рок-фестиваля «Торнадо» в городе Миассе. В результате беспорядков пострадали более 30 участников мероприятия. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести», – напомнили в надзорном ведомстве.

Длительность рассмотрения уголовного дела в отношении Гиря была связана с объявлением его в международный розыск. Только в июне 2016 года расследование было возобновлено в связи с задержанием Гиря в аэропорту Шереметьево (Москва).

В 2012-2014 годах Челябинским областным судом осуждены еще 12 участников и 4 организатора указанных массовых беспорядков, им назначено наказание от 3,5 до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.19

Старинный дом в центре Челябинска вновь выставили на торги. / Челябинск встретил нового губернатора залпом из труб (ФОТО). / На Урале дочь выгнала мать из дома ради подруги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»