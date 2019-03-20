На кладбище в Челябинске расстреляли двух мужчин

На одном из челябинских кладбищ застрелили двух мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 20 марта, на Успенском кладбище Челябинска.

В настоящее время на месте обнаружения тел двух мужчин работают сотрудники полиции и СКР. Горожане рассказывают о том, что на кладбище произошла перестрелка. По некоторым данным, убитые были связаны со сферой ритуальных услуг, но на Успенском кладбище не работали.

Отметим, что противостояние на этом столь специфическом рынке обострилось после того, как Челябинскую область возглавил Борис Дубровский, выходец из Магнитогорска.

На протяжении всего срока его губернаторства кладбища и сферу ритуальных услуг областного центра пытались подмять под себя «кладбищенских дел мастера» из второго по значению города Южного Урала. Случайно ли выстрелы на Успенском кладбище прозвучали на следующий день после отставки «магнитогорского» губернатора – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.19

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