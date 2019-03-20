Зарплаты не хватало: работник заправки вытащил из кассы 170 тысяч

В Челябинской области сотрудник заправки четыре месяца таскал деньги из кассы комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отделения полиции по Нагайбакскому району поступило заявление от 64-летнего владельца газовой заправочной станции о краже денег.

В результате мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался работник организации – ранее судимый уроженец Верхнеуральского района, 1956 года рождения. Установлено, что мужчина, пользуясь служебным положением, в течение четырех месяцев брал деньги из кассы и похитил около 173 тысяч рублей.

По словам подозреваемого, он находился в тяжелом материальном положении и брал деньги на личные нужды.

По данному факту следственным отделением ОМВД по Нагайбакскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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