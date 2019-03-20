Нездоровая реклама: челябинскую «разливайку» накажут за пропаганду пьянства

Антимонопольная служба признала незаконной рекламу челябинского магазина, призывающую к употреблению алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в рекламе магазина разливных алкогольных напитков, размещенной главной улице областного центра, содержится текстовая информация «#Але Налей» и изображение человека.

Ведомство установило, что указанная реклама нарушает требования закона о рекламе. Так, действующее законодательство запрещает использовать образы людей в рекламе алкогольной продукции.

«Помимо использования в рекламе визуального образа человека в тексте приведено такое словосочетание как «Але Налей». Антимонопольная служба пришла к выводу, что указанный рекламный слоган фактически воспринимается как осуждение воздержания от употребления алкогольной продукции, реализацию которой осуществляет рекламируемый магазин. В данном случае в рекламе высказывается оценочное суждение в отношении отказа от употребления алкоголя, поскольку фраза «Але налей» может восприниматься в значении «Не отказывайся от…», – констатировали в антимонопольной службе. Между тем, согласно действующему законодательству, реклама алкогольной продукции не должна осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции.

Предпринимателю, являющемуся рекламодателем и рекламораспространителем, будет выдано предписание о демонтаже данной рекламы. Кроме того, ему грозит от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.19

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