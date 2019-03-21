Убийство на челябинском кладбище раскрыто по «горячим следам»

Полиция задержала челябинца, расстрелявшего двоих человек на кладбище.

Как сообщал ранее «Новый День», тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили днем 20 марта на Успенском кладбище Челябинска.

По некоторым данным, мужчины имели отношение к сфере ритуальных услуг, но на этом кладбище не работали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе неотложно проведенных следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и южноуральского ГУ МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя. «Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших», – рассказали в силовом ведомстве.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.19

21 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Росстат решил не пугать россиян падением доходов. / «Губернатор должен понимать…» Текслеру придется разбираться с Томинским ГОКом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»