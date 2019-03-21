российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 марта 2019, 08:55 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Убийство на челябинском кладбище раскрыто по «горячим следам»

Полиция задержала челябинца, расстрелявшего двоих человек на кладбище.

Как сообщал ранее «Новый День», тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили днем 20 марта на Успенском кладбище Челябинска.

По некоторым данным, мужчины имели отношение к сфере ритуальных услуг, но на этом кладбище не работали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе неотложно проведенных следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и южноуральского ГУ МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя. «Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших», – рассказали в силовом ведомстве.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.19

21 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Росстат решил не пугать россиян падением доходов. / «Губернатор должен понимать…» Текслеру придется разбираться с Томинским ГОКом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров