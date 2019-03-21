На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ

Медики зафиксировали возобновление роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неэпидемическая.

На 11 неделе в связи с ростом обращаемости после «праздничной» недели зарегистрировано 26 тысяч 633 случая ОРВИ и гриппа, показатель составил 80,85 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 8,5%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный – среди детей до 2 лет (12%) и взрослого населения (10,9%). Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 9,3% по всем возрастным группам.

Рост заболеваемости отмечен в 23 муниципальных образованиях области, сохраняется превышение порогов в 7 муниципальных образованиях.

В Челябинске зарегистрировано 10 тысяч 960 случаев, показатель составил 91,15 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 5,2% и ниже эпидпорога на 4,3% по всем возрастным группам.

В связи со снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, решением оперативного штаба по профилактике гриппа при заместителе губернатора Челябинской области с 7 марта отменено проведение ограничительных мероприятий (карантина) на территории Челябинской области. При этом главам Октябрьского, Чесменского, Пластского, Аргаяшского, Кунашакского, Карталинского, Верхнеуральского, Агаповского, Катав-Ивановского, Саткинского, Коркинского районов, а также Чебаркуля, Златоуста, Верхнего Уфалея и Миасса рекомендовано сохранить проведение профилактических мероприятий в соответствии с Комплексными планами по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в период эпидемии до снижения заболеваемости на территории муниципального образования до уровня эпидемического порога.

С 15 марта постановлением главного государственного санитарного врача по Челябинской области отменены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и организациях системы социальной защиты населения региона.

Несмотря на значительное снижение заболеваемости, циркуляция вирусов гриппа на территории области сохраняется, предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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