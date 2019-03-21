Сотрудница бюро займов «кинула» контору на четверть миллиона

В Челябинской области сотрудница микрофипнансовой организации увела у работодателя 250 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата) в отношении 30-летней женщины, бывшей сотрудницы микрофинансовой организации.

Из материалов уголовного дела следует, что жительница Карталов, являясь менеджером по выдаче микрозаймов, используя свое служебное положение, оформила более 60 фиктивных кредитных договоров, в том числе на несуществующих граждан, и похитила деньги из кассы МФО. Сумма ущерба, причиненная микрофинансовой организации, превысила 250 тысяч рублей.

На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной части статьи – до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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