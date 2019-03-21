В Златоусте рабочие вынесли с промплощадки полторы сотни чугунных плит

В Челябинской области трое рабочих вынесли с предприятия чугунные плиты на 200 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Златоусту обратился представитель производственной организации, расположенной в 3-ем микрорайоне. Мужчина сообщил, что из цеха предприятия похищено 135 чугунных плит весом 10-15 килограммов каждая. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее судимых местных жителей 1992 и 1996 годов рождения. Молодые люди работали на предприятии. Установлено, что похищенное имущество они сдали в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратили на личные нужды.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности владельца пункта приема.

По данному факту следственным отделением ОП «Новозлатоустовский» Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 5 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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