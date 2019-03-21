В Челябинске кладовщица украла у РЖД хозтовары на миллион рублей

59-летняя челябинка подозревается в присвоении железнодорожного имущества на кругленькую сумму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли на горожанку в ходе проверки оперативно-значимой информации.

Установлено, что 59-летняя женщина, являясь кладовщиком производственного участка одного из железнодорожных предприятий, используя свое служебное положение, похищала со склада имущество, находящееся у нее на подотчете. Летом прошлого года она путем фиктивного списания присваивала имущество железнодорожного предприятия, после чего продавала его, а деньги тратила на собственные нужды.

Так, ею было похищено более 70 тысяч хозяйственных товаров, среди которых более 29 тысяч бумажных полотенец и 11 тысяч мешков для мусора. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил миллион рублей.

Следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Челябинск, Виктор Елисеев

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