Южноуралец едва не остался без заграничной командировки, забыв о детях

Южноуралец едва не остался без заграничной командировки из-за долгов перед детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина ушел из семьи в 2017 году, бывшая жена подала на алименты, которые с января 2018 года автоматически вычитались из его зарплаты.

В августе житель Троицка уволился, и поступление алиментов прекратилось.

Официально мужчина не трудоустроился, поэтому ему начали начислять алименты из рачсетва 25% от среднероссийской зарплаты: ежемесячно долг увеличивался примерно на 9 тысяч.

Периодически троичанин перечислял бывшей жене какие-то деньги, но эти платы не были регулярными и гасили долг в полном объеме.

«На прошлой неделе должник позвонил в троицкий отдел судебных приставов из одного из аэропортов Дальнего Востока, – рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области. – Потрясенный мужчина сообщил, что его только что развернули с паспортного контроля, не разрешив пройти на посадку, поскольку в отношении него действует постановление об ограничении выезда. Из его рассказа следовало, что он устроился на работу в зарубежный филиал организации, зарегистрированной в Южно-Сахалинске, но покинуть страну не смог. Приставы рекомендовали ему немедленно погасить долг, после чего они смогут инициировать отмену постановления о запрете выезда.

Сразу после этого разговора в отдел пришла нынешняя супруга должника, взяла квитанцию, сказала, что побежит собирать деньги на оплату 40 тысяч задолженности. Сделать ей это удалось в течение часа-двух, после чего судебные приставы отменили постановление. Вылететь на работу должнику удалось уже на следующий день. Позже он прислал справку о своем трудоустройстве в организации, которая отправила его в заграничную командировку. Как только оттуда придет подтверждение, туда будет направлено постановление об обращении взыскания на четверть заработной платы для перечисления алиментов».

Челябинск – Троицк, Павел Зварзин

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