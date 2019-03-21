Экс-сотрудник ИВС заплатил 50 тысяч за звонок арестованного

В Челябинской области бывшего сотрудника ИВС оштрафовали за передачу арестованному сотового телефона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал бывшего работника местного изолятора временного содержания виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В июле 2018 году сотрудник ИВС МО МВД «Кыштымский» согласился пронести содержавшемуся в изоляторе арестованному сотовый телефон. Для этого он встретился с супругой заключенного и получил у нее мобильник и 1 тысячу рублей в благодарность. Поместив сотовый телефон в чехол с тонометром, работник ИВС передал его арестованному.

Вину в совершении преступления южноуралец признал в полном объеме. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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