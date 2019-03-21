Назначения откладываются: из гордумы отозвали проект структуры мэрии Челябинска

Глава Челябинска отозвал из гордумы проект новой структуры администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект документа отозван по требованию администрации губернатора. Об этом сообщили собственные источники агентства в мэрии.

Напомним, новую структуру администрации городские депутаты должны были обсудить 20 марта на комиссии по местному самоуправлению. Однако отставка с поста губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначение врио главы региона Алексея Текслера изменили планы.

Заседание комиссии перенесли на пятницу, 22 марта. Теперь в повестку заседания придется внести коррективы. Новая структура администрации наверняка должна была стать «гвоздем программы». Но Алексей Текслер решил познакомиться с проектом документа прежде, чем его вынесут в публичную плоскость, рассказали в мэрии. А заодно и оценить предстоящие и уже прошедшие назначения, проведенные недавно избранным главой Челябинска Владимиром Елистратовым. Не исключено, что нового главу региона не устраивает крайняя закрытость мэра областного центра, граничащая с социофобией.

Напомним, врио губернатора в своем первом публичном выступлении заявил, что «открытость власти – залог решения задач». Между тем, г-н Елистратов категорически отказывается от этой самой открытости. При этом, принимая те или иные решения, мэр Челябинска отказывается обсуждать их не только с горожанами, но даже с депутатами Челябинской городской думы: чиновник демонстративно проигнорировал призыв парламентариев согласовать с ними кандидатуры своих заместителей и уже, было, поставил депутатов перед фактом. Но тут в регионе сменился глава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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