На уральском заводе прогремел взрыв

Два человека пострадали во время взрыва на производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня на Магнитогорском заводе металлоизделий: взорвались три разгерметизированных газовых баллона, возник пожар, огонь охватил 30 квадратных метров.

Возгорание тушили 40 человек и 14 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 21.03.19

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