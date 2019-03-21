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Четверг, 21 марта 2019, 17:09 мск

Новости Челябинск

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На уральском заводе прогремел взрыв

Два человека пострадали во время взрыва на производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня на Магнитогорском заводе металлоизделий: взорвались три разгерметизированных газовых баллона, возник пожар, огонь охватил 30 квадратных метров.

Возгорание тушили 40 человек и 14 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 21.03.19

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