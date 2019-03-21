170 тысяч в месяц и 2,5 миллиона сразу: экс-губернатору голод не грозит

На что может рассчитывать Борис Дубровский, уйдя в отставку с поста губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-губернатор Борис Дубровский может рассчитывать на ежемесячную пенсию в размере 75% от заработной платы главы региона. В данном случае речь идет о сумме почти в 170 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, при выходе в отставку ему положена единовременная выплата в размере годового оклада (более 2,5 миллионов рублей) и пожизненное бесплатное медицинское обслуживание.

Впрочем, не следует забывать, что до своего губернаторства Борис Дубровский зарабатывал существенно больше. Так, в год, предшествовавший вступлению на пост губернатора, его доход составил 360 миллионов рублей. Не стоит забывать и то, что за время его губернаторского срока структуры, считающиеся близкими ему или его сыну Александру существенно нарастили долю госконтрактов.

Наконец, продолжается реализация проекта по строительству общественно-делового центра на реке Миасс, в котором планировалось проводить основные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Строить его планировалось за счет инвесторов, объем инвестиций оценивали в 9 миллиардов рублей.

Правда, инвесторов так и не нашлось. Из программы саммитов объект также исключили, а это поставило крест на надеждах получить финансирование из федерального бюджета. Тогда деньги решили взять из регионального бюджета. На сегодня капитализация хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» превышает 7 миллиардов рублей (все деньги взяты из областной казны).

Среди претендентов на роль генподрядчика есть и ПО «Монтажник» – компания, близкая экс-губернатору Борису Дубровскому.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.19

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