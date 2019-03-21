Алексей Текслер будет знакомиться с Челябинском через призму смога

Врио губернатора Челябинской области покажут Челябинск сквозь дымку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска предложила врио губернатора Челябинской области прокатиться по областному центру.

Правда, маршрут почему-то выстроен таким образом, как будто главу региона решили специально увести от задымленных районов и гигантских сугробов черного снега. Алексею Текслеру предложили посетить микрорайон «Ньютон» и территорию близ ледовой арены «Трактор». При этом маршрут разрабатывала администрация города.

С одной стороны, территории знаковые. С другой, тот же «Ньютон» весьма выгодно отличается, например, от микрорайона «Парковый»: застройщик первого выставляет достаточно высокую цену за свои квадратные метры. Зато покупатели получают «в пакете» благоустроенную территорию и вполне неплохо работающую управляющую компанию (при соответствующем чеке на оплату коммунальных услуг). В «Парковом» же и тротуары-то не везде есть, а уж с уборкой снега дела обстоят весьма и весьма печально. Что касается ЛА «Трактор», то она расположена весьма далеко от микрорайонов, задыхающихся от привычного челябинского смога.

Между тем, по данным Челябинского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся на Южном Урале до 24 марта. В связи с этим в Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино режим НМУ первой степени опасности сохранится до 19 часов 24 марта. В Сатке и Аше аналогичное предупреждение действует до 19 часов 23 марта, в Магнитогорске – до 19 часов 22 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.19

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