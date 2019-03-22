Легковушка и «Газель» столкнулись на М-5 в Челябинской области: шестеро пострадали

На южноуральском участке трассы М-5 в ДТП пострадали шесть человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИББД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 22 марта, в 6:40 на 113 километре трассы М-5, недалеко от поворота на Снежинск.

25-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2818», по предварительной информации, при выполнении маневра обгон (обгон разрешен, ехал в сторону Челябинска) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1978 года рождение.

Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в результате столкновения пострадали 6 человек. Двое осмотрены на месте и отправлены на амбулаторное лечение. В больницу Каслей поступили два мужчины, один из них в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится на ИВЛ в реанимации, врачи проводят противошоковую терапию, состояние второго оценивается как тяжелое, его готовят к операции. Планируется телемедицинская консультация со специалистами из областной больницы. Еще двоих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу Кыштыма.

По данным пресс-службы Упрдор «Южный Урал» на месте ДТП организованно реверсивное движение: перекрыта полоса на Екатеринбург.

Челябинск, Виктор Елисеев

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