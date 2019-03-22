Южноуральские общественники предложили Алексею Текслеру обсудить первоочередные экологические проблемы

Челябинские эко-активисты обратились к врио губернатора с просьбой о личном приеме.

Как уже сообщал «Новый День», 19 марта президент России Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил временным главой Челябинской области Алексея Текслера. Первыми о встрече с и.о. попросили обманутые дольщики. Вчера аналогичное обращение в администрации губернатора зарегистрировали от эко-активистов.

«Уважаемый Алексей Леонидович!

В своём выступлении 20 марта 2019 года Вы заявили, что: «Задачи понятны – это нацпроекты, в первую очередь решение экологических проблем ... Планирую опираться на местные кадры, на общественные организации, важна обратная связь с населением». Полностью разделяя эту позицию, учитывая необходимость срочного решения накопившихся экологических проблем в Челябинской области, просим Вас о личном приёме участников экологических общественных движений нашей области по следующей проблематике:

– проблема обеспечения питьевой водой Челябинска и пригородов,

– проблема защитных лесов Челябинска и крупных городов, озеленение городов, восстановление лесфонда,

– проблема рекультивации Коркинского угольного разреза,

– проблема переработки и размещения ТКО,

– проблема организации МДОУ для детей с аллергопатологией,

– проблема озера Тургояк- памятника природы областного значения», – говорится в открытом обращении.

На встрече хотели бы присутствовать представители движений «СтопГОК», «Челябинск, дыши!», «Зеленый регион», «Наше дело».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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