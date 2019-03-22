Каждый второй челябинец заметил ухудшение качества продуктов

Большинство жителей Челябинска недовольны качеством продовольственных товаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить оценку челябинцами качества продовольственных товаров. У горожан поинтересовались: как, на их взгляд, изменилось качество продуктов по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Ответы оказались весьма пессимистичны.

Так, лишь каждый пятый челябинец, принявший участие в опросе (18%), считает, что за последние пять лет качество продовольственных товаров улучшилось. Так чаще отвечают женщины, молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет, челябинцы с общим средним, специальным и неоконченным высшим образованием, по роду занятий в настоящее время – учащиеся, а также горожане с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

О том, что качество продовольственных товаров не изменилось за прошедшие пять лет, говорят 29,3% респондентов. Как правило, эту позицию разделяют жители города старше 50 лет, имеющие высшее образование и неработающие пенсионеры.

Большинство опрошенных (43,5%) придерживаются мнения, что за прошедшие пять лет качество продуктов изменилось в худшую сторону. О снижении качества продовольственных товаров чаще говорят наёмные работники. Остальные социально-демографические характеристики респондентов данной группы соответствуют данным по всему массиву опрошенных.

«Очень часто ухудшение качества продовольственных товаров связывают с введением санкций и продуктового эмбарго, – отметили социологи РАНХиГС. – По данным исследований компании «Ромир», после введения продуктового эмбарго россияне больше всего жалуются на снижение качества сыров, фруктов и рыбы. При этом, качеством продуктов, заменивших санкционные, оказалась недовольна почти половина опрошенных – 45%».

Кроме того, ухудшение качества продовольственных товаров, на которое указывает часть опрошенных, может быть связано и с тем, что производители в целях экономии и удержания цен стали жертвовать качеством, признали организаторы опроса челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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