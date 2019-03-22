Теперь официально: мэр Копейска подал в отставку

Власти Копейска официально заявили об отставке градоначальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 22 марта, мэр Копейска Владимир Можин официально сложит свои полномочия.

Вопрос об отставке градоначальника и назначении исполняющего его обязанности главы города рассмотрит сегодня собрание депутатов Копейска.

Напомним, слухи о готовящейся отставке Владимира Можина ходили едва ли не на протяжении всего прошлого года. Бодро сменивший ушедшего по состоянию здоровья Валерия Устинова, новый мэр достаточно быстро разочаровал сначала копейчан, а потом и областное правительство.

Чиновник не смог справиться с узлом накопившихся проблем: катастрофическое состояние системы водоснабжения городских поселков, едва ли не ежегодные срывы отопительного сезона, ухудшающееся состояние улично-дорожной сети, подтопление жилых домов в ряде поселков. К этому добавились новые минус: экологическая катастрофа на берегу озера Курочкино, до последнего игнорировавшаяся городскими властями, скандал с переселением жителей ветхо-аварийных домов в почти такие же ветхие, но не признанные пока аварийными, угроза увеличения числа обманутых дольщиков.

В итоге в конце прошлого – начале нынешнего года эксперты уже уверенно говорили о неминуемой отставке Можина. Подкрепил эту уверенность переход на должность вице-мэра Копейска заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Фалейчика, которого все восприняли как претендента на пост главы Копейска. Накануне отставки главы региона Бориса Дубровского появилась информация, что губернатор удовлетворил просьбу Владимира Можина об отставке.

Правда, отставка самого Дубровского, казалось, поставила под вопрос дальнейшее развитие ситуации в Копейске. Но Владимир Можин не стал «сдавать назад». В повестке заседания собрания депутатов Копейского городского округа говорится, что в отставку нынешний глава подал по собственному желанию.

По всей видимости, исполняющим обязанности мэра станет Андрей Фалейчик. Впрочем, с учетом перспективы уголовного преследования руководства регионального миндортранса, судьбу кресла градоначальника Копейска считать решенной пока рано.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.19

Каждый второй челябинец заметил ухудшение качества продуктов. / Южноуральские общественники предложили Алексею Текслеру обсудить первоочередные экологические проблемы. / Российские мобильные операторы готовятся к запуску сетей 5G. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»