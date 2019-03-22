Не по плану: Алексей Текслер совершил первый объезд по вверенной территории

Врио губернатора Челябинской области совершил первую поездку по региону.

Как уже сообщал «Новый День», предполагалось, что Алексей Текслер проедет по некоторым челябинским объектам: посетит новый микрорайон «Ньютон» и ледовую арену «Трактор». Городские власти тщательно готовились к визиту: по словам горожан, предполагаемый маршрут следования за ночь был вычищен от снега и мусора, но глава региона планы изменил: сегодня утром он отправился на Коркинский разрез, а затем объехал несколько свалок.

«Сегодня отменил поездку по городу, работаем по теме экологии: Коркинский разрез и мусорный полигон в Полетаево, – прокомментировал и.о. губернатора. – Жителей я услышал, есть определённые вопросы, будем с ними разбираться».

В частности, Алексея Текслера не устроило, что возгорания в Коркинском разрезе прекратятся только после строительства Томинского ГОКа. Он рекомендовал руководству РМК не связывать решение проблемы с пуском ГОКа и улучшить экологическую ситуацию как можно быстрее.

Главе Коркинского района времени на раскачку вообще не дали: уже в понедельник, 25 марта, Наталья Лощинина должна представить план мероприятий по прекращению и предотвращению возгораний на свалке в поселке Роза: свалку закрыли 1 января 2019 года, и она тут же начала гореть.

Посетил Алексей Текслер и полигон ТБО в Полетаево, где встретился с местными активистами, выступающими за закрытие свалки. Общественники заявили, что на полигоне сжигают мусор, и жителям Полетаево приходится постоянно дышать гарью, кроме того, свалка угрожает единственному питьевому источнику Челябинской агломерации. Представители министерства экологии настаивали на том, что все законно и безопасно.

Врио губернатора пообещал провести дополнительную встречу с жителями Полетаево, отметив, что они по-своему правы.

Напомним, решение экологических проблем региона Алексей Текслер назвал одной из первоочередных задач главы Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.03.19

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