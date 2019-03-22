Челябинка убила возлюбленного за грубость

Челябинка убила сожителя, обходившегося с ней без уважения. Наказать грубияна ей помог сосед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в ночь на 17 марта 2018 года женщина в своей квартире в Тракторозаводском районе Челябинска вместе с сожителем изрядно «приняли на грудь». Между ними произошла ссора, и пьяный мужчина ударил нетрезвую возлюбленную.

Обиженная дама обратилась к соседу, жившему этажом ниже, с просьбой успокоить обидчика. Вместе они поднялись в ее квартиру, где ищущий ссоры хозяин начал кричать и на новоявленного женского защитника.

Обиженный сосед повалил дебошира в кресло и с силой надавил на шею, а женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя в грудь.

Поскольку оппонент отчаянно сопротивлялся, сосед надел на его голову полиэтиленовый пакет и удерживал его, пока женщина обматывала мешок скотчем, перекрывая доступ воздуха. В результате мужчина скончался на месте.

Спустя пять дней, чтобы скрыть преступление, сосед топором и кухонным ножом расчленил тело убитого. Сообщники упаковали останки в пакеты, спортивные сумки и перенесли на балкон, чтобы потом разбросать по территории Тракторозаводского района. Однако соседи обратились в полицию, сообщив о трупном запахе, исходящем из квартиры, и подсудимых задержали.

В начале судебного следствия женщина вину в убийстве признала полностью, мужчина – частично. Впоследствии она изменила отношение к предъявленному обвинению и заявила о признании вины в совершении убийства в состоянии аффекта. Оба от дачи показаний отказались.

При назначении наказания подсудимым суд в качестве смягчающих учел: противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастников, раскаяние.

Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, женщина – общего.

Также органами предварительного следствия подельники обвинялись в надругательстве над телом умершего (п. «а» ч.2 ст.244 УК РФ). Но суд прекратил уголовное преследование по данной статье в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения из-за отсутствия состава преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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