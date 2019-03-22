В Каслях умер один из пострадавших в утренней аварии на М-5

Мужчина, пострадавший в лобовом столкновении «Газели» и ВАЗа в аварии на М-5, скончался в Каслинской больнице.

Как сообщал ранее «Новый День», авария произошла сегодня, 22 марта, в 6:40 на 113 километре трассы М-5, недалеко от поворота на Снежинск.

25-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2818», по предварительной информации, при выполнении маневра обгон (обгон разрешен, ехал в сторону Челябинска) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате столкновения пострадали 6 человек. Двоих осмотрели на месте и назначили им амбулаторное лечение. В больницу Каслей поступили два мужчины, один из них в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу Кыштыма.

«Один из пострадавших, доставленных в Касли, скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы. Также одного из пострадавших, находящихся в Кыштыме, готовят к операции», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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