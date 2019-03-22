«Слава Богу, ты ушел…»: южноуральцы оценили «эпоху» Дубровского

Жители Челябинской области довольны отставкой обманувшего их надежды Бориса Дубровского, но в будущее они смотрят без энтузиазма: «наследство» экс-губернатор оставил тяжелое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставка Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области ожидаемо вызвала шквал комментариев в социальных сетях. Но общий настрой комментаторов особенного торжества не отразил.

Когда в 2014 году Борис Дубровский сменил на посту главы Южного Урала Михаила Юревича, жители области вздохнули с надеждой. Однако с течением времени надежды померкли и растворились, а на смену оптимизму пришли сначала возмущение, потом – злость, а после – обреченная усталость.

За время губернаторства Борис Дубровский запомнился назначением градоначальником Челябинска Евгения Тефтелева, быстро снискавшего славу худшего мэра в истории города. Не могли не обратить внимания южноуральцы и на то, как быстро и уверенно начал расти бизнес близких к нему структур, как правило, принадлежащих семье губернатора. Разбились в прах и мечты южноуральцев об улучшении экологической ситуации. Челябинск все больше и больше задыхался в условиях НМУ и смога. Вдобавок область, по сути, отдали на откуп Русской медной компании, распространившей свое влияние не только в Карабаше и Кыштыме, как ранее, но сразу на несколько районов региона.

Постепенно холдинг с пропиской в соседнем Екатеринбурге и акциями на балансе кипрских компаний подобрался вплотную к Челябинску: в десятке километрах от областного центра компания начала строительство Томинского горно-обогатительного комбината. При этом протесты челябинцев игнорировались, а против наиболее активных противников развернули самую настоящую войну. А власти Сосновского и Коркинского районов оказались полностью подконтрольны РМК.

Не удивительно, что известие об отставке Бориса Дубровского южноуральцы встретили с некоторым облегчением. «Его никто не любит, все ждали, когда он свалит», – написал один из челябинцев в соцсетях. «Когда пришел Дубровский, на него такие надежды возлагали! Мол, опытный промышленник и управленец, сейчас заживем. Ага. Зажили, блин...» – вспомнил другой южноуралец.

«Отстойные 5 лет. Отстойное отношение к жителям области. Бизнес области был пущен под пресс семьи губернатора», – коротко резюмировал итоги губернаторства Дубровского третий участник интернет-сообщества. «Запомнился грязью, выбросами и кучей мусора. А ещё чувством безнадежности и желанием уехать», – добавил его собеседник. «Семейным подрядом запомнился», – саркастически дополнил еще один участник дискуссии. «Вы забыли про «канадские технологии» укладки асфальта», – напомнил другой южноуралец.

«Это ж надо так руководить пять лет, что ни одного хорошего слова! Чем запомниться – кучами мусора, горами грязного снега, смогом, ГОКом, даже к саммиту город не подготовил, хотя, думаю, денег там немало выделено...» – резюмировал оценку правления Бориса Дубровского один из челябинцев.

«Он казался «инородным» телом в жизни нашего города. Вроде был, а вроде не был... Т.е. казалось, что жизнь протекала вне его присутствия, без хозяйского контроля. Кто что хотел, тот то и творил. Чаще во вред городу...» – рассуждают жители областного центра. «Слава Богу, ушел…»

Впрочем, есть и те, кто не испытал восторга от досрочной отставки губернатора. «Рано ушел. Заварил кашу с ШОС и БРИКС, теперь новому губернатору расхлебывать или отменять. Плюс еще не выделены средства на ремонт дорог, на закупку нового транспорта из федерального бюджета. Город может лишиться этих средств», – выразил опасения один из челябинцев. «Коней на переправе не меняют обычно, когда на кону мероприятие, значимое для всего Челябинского региона. Все-таки, работа наверняка была налажена, а теперь новому и.о. губернатора по новой надо во все это вникать, и не меньше года. Это слишком короткий промежуток, чтобы освоиться и решить существующие проблемы, и наладить все контакты и приготовления к ШОС и БРИКС», – согласился другой.

Задаются горожане и более частными вопросами, нежели дальнейшее развитие области или проведение саммитов. Например – чего ждать общественному транспорту Челябинска от нового губернатора? «Этот вопрос возник сразу же после ухода прежнего губернатора. Все мы знаем, что в последние годы общественный транспорт Челябинска переживает тяжелые времена. Сокращения, преобразования, задержка зарплат. Самое страшное, что уходят приличные и квалифицированные водители. И сейчас пассажирам не понять, что за водитель, и не понять, что за машина», – поделился озабоченностью один из горожан.

Другой добавил: «Не секрет, что все прибыльные маршруты отданы частникам. И на них приходится весь пассажиропоток. А муниципальным транспортом пользуются лишь определенные и постоянные категории: льготники, люди, которые в определенном месте живут или работают, куда не ходят маршрутки, например проспект Победы или заезд трамвая на ЧМК или ЦХП».

Общий настрой южноуральцев на переходном этапе можно охарактеризовать псевдонимом, который взял себе один из участников дискуссии, развернувшейся на просторах «мировой паутины» – «Тоскливая радость». Мало кто сожалеет об уходе Бориса Дубровского с поста губернатора. Но люди уже настолько устали от разочарований и тотального игнорирования чиновниками их интересов, что ничего хорошего от изменений не ждут. Тем более что практически все правительство области осталось на своих местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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