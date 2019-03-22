ФАС запретила копейской пивоварне спекулировать именем известного горного инженера

Антимонопольщки признали рекламу с образом первооткрывателя южноуральского угля ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, региональная комиссия ведомства вынесла решение о признании рекламы пивоварни-магазина «REDIKORTSEV» в Копейске, названного фамилией известного горного инженера, первооткрывателя каменного угля на Южном Урале Ивана Редикорцева, противоречащей требованиям закона о рекламе.

Стоит отметить, что в Копейске установлен памятник Ивану Редикорцеву. Сквер, в котором он расположен, получил неофициальное наименование в честь известного инженера.

«Челябинским УФАС России установлено, что реклама пивоварни-магазина со сведениями о производстве и продаже пива размещается на фасаде заведения и расположенном рядом со входом в данный торговый объект рекламном штендере», – отметили в антимонопольной службе. Между тем, законодательство запрещает размещение рекламы алкогольной продукции с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Кроме того, в рекламе присутствует изображение человека и его текстовый образ через указание наименования заведения «REDIKORTSEV». При этом использование в рекламе фамилии горного инженера, почитаемого жителями Копейска, является неэтичным, считают антимонопольщики. Так, мэрия, обратившаяся в антимонопольную службу с заявлением, сообщила, что данное название заведения вызвало волну негодования среди жителей города. Это мнение разделяют большинство опрошенных участников экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России.

Наконец, законодательство запрещает использовать образы людей в рекламе алкогольной продукции.

Челябинское УФАС России предписало индивидуальному предпринимателю прекратить дальнейшее распространение ненадлежащей рекламы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.19

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