Весна: в Челябинск не могут привезти замороженную рыбу

Замороженная рыба тает по дороге в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с начала марта 315 тонн рыбы отправлены на изолированное хранениеиз-за нарушения температурного режима при перевозке .

18 марта специалисты ведомства установили очередной факт нарушения температурного режима при транспортировке 56,8 тонны свежемороженой рыбы.

«В ходе проведения государственного ветеринарного контроля выявлен факт нарушения температурного режима перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов – 35,5 тонны минтая и 21,3 тонны филе сельди тихоокеанской. Температура в толще продукции составляла от -10,2 до -11,6 градусов вместо положенных -18. Решение о дальнейшем использовании рыбы, поступившей со станции Гайдамак Дальневосточной железной дороги на станцию Челябинск – Главный ЮУЖД, будет принято после окончания лабораторных исследований, способных подтвердить безопасность продукции в ветеринарном отношении», – рассказали в пресс-службе регионального управления.

В Россельхознадзоре напомнили, что за три недели марта из-за нарушения температурного режима при перевозке ведомство отправило на изолированное хранение 6 вагонов с 315 тоннами (это вместе с 56,8 тонны, поступившими 18 марта) различной свежемороженой рыбы, поступившей в область с Приморья и Камчатки, а также из Санкт-Петербурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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