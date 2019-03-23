Один сладкий напиток значительно повышает риск преждевременной смерти

Даже один сладкий напиток в день может значительно повысить риск преждевременной смерти от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). Особому риску подвергаются женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали данные более 80 тысяч женщин и почти 38 тысяч мужчин и пришли к выводу: чем больше сладких напитков человек потребляет в течение определенного времени, тем выше риск его преждевременной смерти.

По сравнению с теми, кто пил подобные напитки лишь раз в месяц, у людей, употреблявших за тот же период от одного до четырех порций, риск преждевременной смерти повысился на 1% и возрастал с увеличением количества напитков. У тех, кто пил от двух до шести порций газировки в неделю, шансы повышались на 6%, от одной до двух в день – на 14%, а от двух или более напитков – на 21%.

Наибольший риск был зафиксирован в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те, кто пил два или больше сладких напитков в день, имели на 31% больше шансов преждевременно умереть от ССЗ, а каждая дополнительная порция повышала риск на 10%.

Ранее было установлено, что сладкие безалкогольные, фруктовые, энергетические и спортивные напитки – единственный крупнейший источник дополнительного сахара в рационе американцев. Врачи рекомендуют потреблять не более 10% ежедневных калорий из добавленных сахаров. Сегодня потребление сладких напитков особенно быстро растет в развивающихся странах.

«Наши данные согласуются с известными негативными эффектами высокого потребления сахара на метаболические факторы риска и убедительными доказательствами того, что употребление сахаросодержащих напитков повышает риск развития диабета второго типа, который сам по себе считается основным фактором риска преждевременной смерти, – цитирует Naked Science профессорf эпидемиологии Уолтера Виллетта. – Результаты также обеспечивают дальнейшую поддержку политики, направленной на ограничение сбыта сладких напитков для детей и подростков, а также введение налогов на содовые, потому что текущая цена на сладкие напитки не включает в себя высокие затраты на лечение последствий».

Специалисты также проанализировали риски употребления искусственно подслащенных напитков, часто используемых сторонниками диетического питания. Оказалось, что женщины старше 50 лет, которые употребляли два или более сладких диетических напитка, на 31% чаще переживали инсульт и на 29% чаще страдали от болезней сердца.

Москва, Игорь Юров

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