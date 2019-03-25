В Копейске меняется власть: мэр уходит не один

Глава Копейска Владимир Можин покинет свой пост 27 марта. Об этом градоначальник сообщил сегодня во время аппаратного совещания в мэрии. Вместе с ним уходит и его первый заместитель.

Как уже сообщал «Новый День», слухи о готовящейся отставке Владимира Можина ходили едва ли не на протяжении всего прошлого года. Бодро сменивший ушедшего по состоянию здоровья Валерия Устинова, новый мэр не смог справиться с узлом накопившихся проблем и достаточно быстро разочаровал сначала копейчан, а потом и областное правительство.

Когда в администрации Копейска в роли вице-мэра появился заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Фалейчик, все восприняли его как претендента на пост главы. Губернатор Борис Дубровский накануне собственного ухода удовлетворил просьбу Владимира Можина об отставке.

А 22 марта вопрос рассмотрело собрание депутатов Копейска. Отставку приняли. Исполняющим обязанности главы города назначили Фалейчика.

Вместе с Можиным уходит и его первый заместитель Константин Никитин.

Копейск, Ольга Арсентьева

Копейск. Другие новости 25.03.19

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