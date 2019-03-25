Растительный жир и кишечная палочка: на Урале проверили сливочное масло

Участники партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в марте 2019 года провели экспертизу 15 наименований сливочного масла, производимых на Южном Урале.

При проведении проверки приоритет был отдан продукции местных производителей сливочного масла и наиболее популярных марок, производимых в других регионах, но продаваемых в Челябинской области.

Экспертиза проводилась в «закрытом» режиме: эксперты не видели название торговой марки и производителя сливочного масла.

Как сообщили РИА «Новый День» в ПП «Народный контроль», из 15 образцов:

– 4 образца содержат растительные жиры;

– 5 образцов не соответствуют Техническому регламенту ТС 033-2013 по микробиологическим показателям;

– 8 образцов не соответствует Техническому регламенту ТС 033-2013 по органолептическим показателям.

Результаты лабораторного исследования направлены в торговые сети с рекомендацией об изъятии из продажи фальсифицированного и некачественного сливочного масла, а так же региональное управление Роспотребнадзора для принятия мер государственного реагирования.

Краткие результаты экспертизы отражен в таблицах:

БГКП – бактерии группы кишечной палочки; КМАФАнМ – количество мезофильно аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.03.19

В Копейске меняется власть: мэр уходит не один. / Дольщики взяли в осаду резиденцию южноуральского губернатора. / На Южном Урале ожидаются снегопады и гололедица. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»