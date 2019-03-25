Прозрели: челябинские неожиданно узнали, что в городе есть проблемы

Челябинские чиновники узнали в Instagram, что в городе есть проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционное аппаратное совещание в мэрии Челябинска проходило сегодня без участия градоначальника: Владимиру Елистратову пришлось поехать к врио губернатора Алексея Текслера.

Вряд ли приглашение в резиденцию главы региона обрадовало мэра областного центра: горожане завалили жалобами только что появившуюся в Instagram официальную страницу врио губернатора.

Только под первым сообщением южноуральцы оставили более полутора тысяч комментариев. Большинство сообщений касается проблем областного центра. Челябинцы жаловались на неудовлетворительное состояние дорог, некачественную уборку снега, развал общественного транспорта, безосновательные отказы в согласовании акций протеста, поборы в школах и детских садах и многое другое.

Отметим, что чиновники подошли к жалобам горожан на удивление ответственно. Как рассказала во время утреннего пресс-подхода первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова, все жалобы чиновники прочитали и разбили по темам и направили ответственным подразделениям.

Самое интересное, что в сообщениях горожан нет ничего нового: озвученные проблемы имеют многомесячную, а то и многолетнюю историю. Однако лишь после того, как о них рассказали врио губернатора Алексею Текслеру, чиновники внезапно озаботились их решением. Самим же челябинцам в мэрии зачастую заявляли, что никаких особенных проблем в городе нет (в отличие от «полюбившегося» не так давно южноуральцам Парижа), если же и есть некоторые отдельные недостатки, то мэрия с ними успешно борется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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