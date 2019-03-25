В Магнитогорске расстреляли окно многоквартирного дома

Неизвестные обстреляли квартиру в магнитогорской многоэтажке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе в одном из домов по улице Коробова. Об этом хозяйка квартиры рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, огонь вели, скорее всего, из соседнего дома. «Мало того, что теперь придется менять стеклопакет, так еще и страшно становится. А если бы окно было открытым, а если бы ты в кого-то попал?" – возмущается жительница Магнитогорска.

Горожане разделяют возмущение женщины. По их мнению, в окно могли выстрелить подростки. Полиция начала проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.19

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