Южноуралец застрелил тещу и ее подругу, чтобы украсть сына

В Челябинской области мужчина застрелил запрещавшую ему видеться с сыном тещу и ее подругу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, трагедия произошла днем 24 марта в частном доме поселка Урожайный Агаповского района. Мать бывшей супруги отказала 25-летнему южноуральцу в общении с его 4-летним сыном. В ответ взбешенный молодой человек застрелил из пистолета тещу и бывшую в это время в доме ее подругу.

Расправившись с женщинами, он забрал ребенка и увез его к своей сестре. Позднее она вернула мальчика матери.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений МВД России и Росгвардии.

Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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