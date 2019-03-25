Южноуралец застрелил тещу и ее подругу, чтобы украсть сына

В Челябинской области мужчина застрелил запрещавшую ему видеться с сыном тещу и ее подругу.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По версии следствия, трагедия произошла днем 24 марта в частном доме поселка Урожайный Агаповского района. Мать бывшей супруги отказала 25-летнему южноуральцу в общении с его 4-летним сыном. В ответ взбешенный молодой человек застрелил из пистолета тещу и бывшую в это время в доме ее подругу.
Расправившись с женщинами, он забрал ребенка и увез его к своей сестре. Позднее она вернула мальчика матери.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений МВД России и Росгвардии.
Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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