ПФР не доплатил жительнице Урала более 150 тысяч рублей

Пенсионный фонд не доплатил жительнице Южного Урала более 150 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина заметила, что ее пенсия гораздо ниже, чем у ее бывших коллег. Но долгие годы она не решалась обратиться в Пенсионный фонд России, считая, что там не могут ошибаться. Но однажды в прессе она прочитала, что челябинец, работавший, как и она, по горячей сетке, смог вернуть несколько десятков тысяч рублей недоплаченной пенсии.

И сама пошла в районное отделение Пенсионного фонда, но там ей отказали, заявив, что оснований для повышения пенсии нет. Тогда она обратилась к юристам: ей помогли написать заявление, чтобы запросить информацию о том, как формируется ее пенсия. Когда ПФР прислал ответ, юрист Центра защиты прав «Справедливая Россия» детально проанализировала весь трудовой путь пенсионерки и обнаружила, что целых 10 лет стажа по Списку № 2, когда женщина работала на ЧТЗ и «Южуралникеле» электросварщиком в литейном цехе, не был учтен.

«Когда она работала электросварщиком, ее место работы входило в Список № 2, – поясняет руководитель Центра защиты прав граждан Ксения Морозова. – Но в 1992 году перечень профессий списка изменился, и поэтому стаж нашей заявительницы Пенсионный фонд не засчитал. Однако в 2004 году вышло постановление Конституционного суда, в соответствии с которым ПФР обязан был автоматически пересмотреть дела таких пенсионеров и включить в стаж неучтенные годы. Тем не менее, этого не было сделано».

Юристы помогла женщине написать письменное заявление со ссылками на нужные статьи закона и постановления суда в Областной пенсионный фонд.

Заявление поначалу принимать не хотели, но узнав, чьи юристы помогают пенсионерке, сразу же изменили тактику. «И уже через несколько месяцев мне позвонили из Пенсионного фонда и сказали, что пенсию пересчитали, и деньги уже перевели на мой счет, – рассказывается пенсионерка. – 152 тысяч 160 рублей! Для меня это огромные деньги. Да еще и ежемесячная пенсия будет выше».

Челябинск, Павел Зварзин

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