«Внимание всем!» На Южном Урале взвоют сирены

В среду, 27 марта, в Челябинской области в период будет проводится плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, с 11 до 14 часов в течение пяти минут будет звучать сигнал «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен). «Данный сигнал существует для оповещения населения в случае угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий, – пояснили в ведомстве. – Сигнал оповещения подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Каждый житель области, услышав звуки электросирен, должен немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы. Для осуществления проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов, два раза в год проводятся мероприятия проверки.

В рамках совершенствования действующей системы оповещения Министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов)».

Челябинск, Павел Зварзин

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