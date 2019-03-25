Главбух троицкой больницы и ее зам «облегчили» казну на 200 тысяч

В Челябинской области главный бухгалтер больницы и ее заместитель подозреваются в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из больниц Троицка и ее заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«По данным следствия, в течении 21018 года подозреваемые внесли ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начислили себе заработную плату в сумме более 200 тысяч рублей. Указанные денежные средства присвоили», – рассказали в силовом ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос о предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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